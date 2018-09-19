"Танцы со звездами": Мишель Андраде и Женя Кот провели работу над ошибками

В это воскресение состоялся очередной выпуск шоу "Танцы со звездами". Паркет уже покинули 4 пары, а 10 еще соревнуются за первое место. В 10 звездных пар вошли и Мишель Андраде и Женя Кот. Но их выступление не было таким гладким, как хотелось. В этом выпуске пара исполняла квикстеп в стиле фильма "Бурлеска".

С первых секунд танца стало очевидно, что Мишель сильная конкурентка так, как танец раскрыл ее потенциал. Но под конец номер пара не смогла исполнить поддержку, хоть и красиво справилась с ситуацией - сохраняя спокойствие и задор, они не подали вида, что Мишель чуть не упала.

После комментариев судей пара повторила поддержку, чтобы реанимировать свое выступление.

К новому эфиру осталось совсем не много, но участники сохраняют интригу, что они готовят в этот раз.

Но тем не менее, они сняли видео, где смотрели свой неудачный танец, проведя "работу над ошибками".

"Думаете легко потом смотреть на то, что получилось...ну или не получилось? Главное - самоирония и настойчивость Тогда любая неудача становится всего лишь поводом становится лучше", - прокомментировал видео Женя Кот.

"Сцена бывает ооочееень непредсказуемая, но ее не стоит бояться, нужно принять и идти дальше работать над своими ошибками, это именно то, что мы делаем с Женей Котом", - подписала видео Мишель.