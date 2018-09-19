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Дочь Лободы отожгла на дне рождении детей Пугачевой

Светлана Лобода с дочерью Евой
13:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода с дочерью были гостями на дне рождении детей Примадонны.

18 сентября в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина был большой праздник. Вчера было ровно 5 лет, как в их доме было пополнение.

Первый маленький юбилей дети отмечали с большим восторгом. Среди подарков Лиза и Гарри особо выделили хомяков и канареек. Маленькие питомцы очень обрадовали детей, ведь они не могли на них налюбоваться.

Празднование было очень громким и с размахом. Как и подобает в семьях с большим статусом в обществе. На детском празднике отдохнули как следует даже взрослые.

Среди гостей были Светлана Лобода и ее дочь Ева. Певица поделилась в соцсети видео с праздника. Экс-"ВИА Гра" поздравила детей с праздником, поблагодарив за хорошие эмоции, которые она с дочерью получила в этот день. Ева так зажигала на именинах, что уснула "без задних ног". Ранее сказав:"Мама, вот это кайфовый праздник!!"

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Алла Пугачева, Виа Гра, День рождения, Дочь, Максим Галкин, Светлана Лобода.
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