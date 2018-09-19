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Семья Ким Кардашьян поменяет место жительства

Ким Кардашьян и Канье Уэст
12:05 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют покинуть Калифорнию.

Певец Канье Уэст и его жена Ким Кардашян решили изменить свое место жительства. Звездная пара покинет солнечную Калифорнию и поселится в Чикаго.

Об этом Канье Уэст неожиданно заявил сторонникам во время концерта в Чикаго. Меломаны, которые присутствовали на выступлении рэпера, сразу же подняли овации.

"Должен сказать вам, что возвращаюсь в Чикаго и не уеду никуда", – заявил Канье Уэст.

Журналисты узнали детали у инсайдеров. По их информации, Канье и Ким уже подобрали жилье в Чикаго. Именно туда звездная пара переедет с тремя своими детьми – 5-летней Норт, 2-летним Сентом и 8-месячной Чикаго. Кроме этого, пара не собирается продавать свое элитное жилье в Лос-Анджелесе.

 
 
 
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Smiling on the inside

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

К слову, Канье Уэст вырос в Чикаго, куда после развода родителей переехал вместе с мамой. В подростковом возрасте артист даже поступил в Чикагский университет, однако так и не завершил обучение. Вероятно, ностальгия по родному городу побудила Канье Уэста покинуть Калифорнию. Вслед за артистом в Чикаго переедет головной офис его бренда Yeezy.

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Новости шоу бизнеса, Калифорния, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Место жительства, Семья Ким Кардашьян, Чикаго.
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