Семья Ким Кардашьян поменяет место жительства

Певец Канье Уэст и его жена Ким Кардашян решили изменить свое место жительства. Звездная пара покинет солнечную Калифорнию и поселится в Чикаго.

Об этом Канье Уэст неожиданно заявил сторонникам во время концерта в Чикаго. Меломаны, которые присутствовали на выступлении рэпера, сразу же подняли овации.

"Должен сказать вам, что возвращаюсь в Чикаго и не уеду никуда", – заявил Канье Уэст.

Журналисты узнали детали у инсайдеров. По их информации, Канье и Ким уже подобрали жилье в Чикаго. Именно туда звездная пара переедет с тремя своими детьми – 5-летней Норт, 2-летним Сентом и 8-месячной Чикаго. Кроме этого, пара не собирается продавать свое элитное жилье в Лос-Анджелесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Smiling on the inside Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Июл 2018 в 9:25 PDT

К слову, Канье Уэст вырос в Чикаго, куда после развода родителей переехал вместе с мамой. В подростковом возрасте артист даже поступил в Чикагский университет, однако так и не завершил обучение. Вероятно, ностальгия по родному городу побудила Канье Уэста покинуть Калифорнию. Вслед за артистом в Чикаго переедет головной офис его бренда Yeezy.