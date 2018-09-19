Ника из сериала "Школа" рассказала о булинге в реальной жизни

Ирина Кудашова, которая ирает Нику в сериале "Школа" обратилась к поклонникам после выхода серии про буллинг. Она написала пост в Instagram, где рассказала про отношения Дани и Ники.

Кудашова написала, что после выхода 18 серии 2 сезона ей забили личные сообщения в соцсетях - пишут впечатления от серии, которая действительно вышла очень жестокой.

В 18 серии Даня договаривается с Лолой, чтобы слить в секретный чат старших классов интимные фото Ники в качастве мести за уичтоженные фото его мамы и за старые обиды.

"Таких ситуаций в жизни много , я вам больше скажу , лично я знаю такую историю , которая случилась с моей знакомой, это страшно !", - пишет Ирина. Она попросила относиться друг к другу с уважением и не бояться поддерживать друг друга в трудные минуты.

"Я лишь хочу сказать, что это наша жизнь, реальная школа, в которой есть жестокие дети, в которой есть буллинг, в которой есть слезы и попытки самоубийства. Просто хочу, чтобы мы все были добрыми, толерантными, понимающими и сердечными", - объяснила исполнительнца роли Ники. Напомним, в новой 19 серии Школа все в 11 А и 11Б классе увидят откровенные фото Ники в тайном чате, и реакцию девочки уже невозможно предусмотреть.