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Джессика Симпсон станет мамой в третий раз

Джессика Симпсон
14:38 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Известная 38-летняя американская актриса и певица Джессика Симпсон призналась, что она и ее супруг Эрик Джонсон совсем скоро в третий раз станут родителями.

Еще в апреле звезда реалити-шоу Джессика Симпсон вышла в свет в неуданом наряде, и после того, как папарацци опубликовали ее снимки, в сети пошел слух о новой беременности.

Тогда это все казалось очередными сплетнями, к тому же никаких подтверждений тогда не было. Теперь же на своей страничке в Instagram знаменитость не просто сообщила об интересном положении, но и рассказала, кого именно они с мужем ждут.

"Малышка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни", - рассказала Джессика своим поклонникам, которые тут же принялись поздравлять звезду.

Напомним, с 2014 года Джессика замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном. В браке с Эриком звезда воспитывает двоих детей — шестилетнюю дочь Максвелл Дрю и пятелетнего сына Эйса Кнуте. До этого, с 2002 по 2006 год, Джессика была замужем за музыкантом Ником Лаше.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Беременность, Певица, Симпсон, Третий ребенок.
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