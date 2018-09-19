Самой младшей участнице конкурса двойников Оли Поляковой оказалось четыре года.

В понедельник, 17 сентября, состоялся Всеукраинский конкурс пародистов имени Оли Поляковой, в финал которого прошли 11 наиболее ярких участников. Среди них были не только девушки, но и парни, а также травести-дивы, известные своими пародиями на Полякову в шоу-биз тусовке. Не остались в стороне и дети, для которых конкурс стал полной красок и музыки игрой. Самой младшей участнице по имени Тина всего четыре года, но это не помешало ей прекрасно выступить перед жюри, в состав которого вошли Оля Полякова, режиссер Елена Винярская и продюсер певицы Михаил Ясинский. За свое выступление малышка получила звание "Мисс Искренность".