Джастин Бибер посвятил песню новоиспеченной жене Хейли Болдуин

Недавно поклонники Джастина Бибера и Хейли Болдуин были удивлены, узнав, что пара поженилась в четверг, 13 сентября. Отношения звездной пары продолжают очаровывать сеть. Так, появилось видео, как певец исполнил песню для своей любимой прямо посреди Лондона.

Звездную пару заметили на улицах британской столицы. И одной прогулкой путешествие не обошлось: Джастин Бибер подготовил для новоиспеченной жены сюрприз, исполнив серенаду неподалеку от Букингемского дворца. Перед выступлением артист сказал, что посвящает песню "девушке, которая стала любовью всей его жизни".

Люди, которые стали случайными очевидцами романтического поступка, сразу же сняли все на видео и распространили его в сети. Сюрприз Джастина Бибера для Хейли Болдуин получил немалую популярность в Instagram.