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Джастин Бибер посвятил песню новоиспеченной жене Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
18:30 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пара отправилась в Лондон, где их заприметили поклонники, когда парень пел песню для возлюбленной.

Недавно поклонники Джастина Бибера и Хейли Болдуин были удивлены, узнав, что пара поженилась в четверг, 13 сентября. Отношения звездной пары продолжают очаровывать сеть. Так, появилось видео, как певец исполнил песню для своей любимой прямо посреди Лондона.

 
 
 
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Jelena feels fast car #jailey #justinbieber #jelena #selenagomez #haileybaldwin

Публикация от @ omg.jvlena

 

Звездную пару заметили на улицах британской столицы. И одной прогулкой путешествие не обошлось: Джастин Бибер подготовил для новоиспеченной жены сюрприз, исполнив серенаду неподалеку от Букингемского дворца. Перед выступлением артист сказал, что посвящает песню "девушке, которая стала любовью всей его жизни".

 
 
 
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“And although time may take us into different places I will still be patient with you” my jelena feels #jailey #justinbieber #jelena #selenagomez #haileybaldwin

Публикация от @ omg.jvlena

 

Люди, которые стали случайными очевидцами романтического поступка, сразу же сняли все на видео и распространили его в сети. Сюрприз Джастина Бибера для Хейли Болдуин получил немалую популярность в Instagram.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Джастин Бибер, Модель, Отношения, Пара, Певец, Песня, Свадьба, Хейли Болдуин.
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