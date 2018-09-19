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Тина Кароль продемонстрировала поклонникам нежный осенний образ

Тина Кароль
19:42 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники певицы давно ее такой не видели.

Украинская популярная певица Тина Кароль предстала в новом нежном образе. Отметим, что звезда любит красную помаду и неординарные наряды, поэтому такой образ вызвал у поклонников бурю интереса и комментариев.

На странице звезды в Instagram появились солнечные фото с артисткой, на которых она выглядит очень женственной и манящей. Пользователи сети отметили, что на фото от певицы веет "воздухом, жизнью и свободой". На Тине надет легкий сарафан, который выгодно подчеркнул ее формы.

 
 
 
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#tinakarol wearing @thecoat_official SS’19 Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

"Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?" – интригующе пописала снимок Тина.

 
 
 
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Побежали со мной? #tinakarol #тинакароль

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

"Тина, ваша улыбка для меня как наркотик", "Ну наконец-то!!!!! Не красная помада. Терпеть вы и воздух, и жизнь и свобода", Какая улыбка! Пусть она никогда не сходит с вашего лица", "Такая тёплая", Как всегда прекрасна и безупречна!!!", "Боже, Тина, ты божественна", – восторженно прокомментировали снимки подписчики.

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Новости шоу бизнеса, Образ, Певица, Публикация, Снимки, Тина Кароль, Фотографии.
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