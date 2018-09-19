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Дуа Липа похвасталась платьем от украинского дизайнера

Певица Дуа Липа
20:07 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дуа Липа похвасталась стройной фигурой в платье лондонского дизайнера украинского происхождения Наташи Зинько.

Новые снимки Дуа Липа опубликовала на своей странице в Instagram. Певица отдыхает в Тайбэе, который находится на острове Тайвань.

 
 
 
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Made it to the top of Elephant Mountain in Taipei. The midday heat was probably terrible timing but the view made it worth it

Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Дуа Липа сделала экстремальное фото на перилах смотровой площадки на вершине Слоновой горы, чья высота составляет 183 метра. Это не впервые британская певица выбирает вещи от украинских дизайнеров.

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Новости шоу бизнеса, Дуа Липа, Образ, Певица, Платье, Публикация, Снимки.
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