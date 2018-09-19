Дуа Липа похвасталась платьем от украинского дизайнера

Новые снимки Дуа Липа опубликовала на своей странице в Instagram. Певица отдыхает в Тайбэе, который находится на острове Тайвань.

Дуа Липа сделала экстремальное фото на перилах смотровой площадки на вершине Слоновой горы, чья высота составляет 183 метра. Это не впервые британская певица выбирает вещи от украинских дизайнеров.