Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4509493-dua-lipa-pohvastalas-platem-ot-ukrainskogo-dizaynera.html
Дуа Липа похвасталась платьем от украинского дизайнера
20:07 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Дуа Липа похвасталась стройной фигурой в платье лондонского дизайнера украинского происхождения Наташи Зинько.
Новые снимки Дуа Липа опубликовала на своей странице в Instagram. Певица отдыхает в Тайбэе, который находится на острове Тайвань.
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Made it to the top of Elephant Mountain in Taipei. The midday heat was probably terrible timing but the view made it worth it
Дуа Липа сделала экстремальное фото на перилах смотровой площадки на вершине Слоновой горы, чья высота составляет 183 метра. Это не впервые британская певица выбирает вещи от украинских дизайнеров.
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