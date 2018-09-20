Многие меняют свою внешность только потому, что "так делают все", а есть те, кто после первого раза просто не может остановиться.

В наши дни поход к пластическому хирургу воспринимается как нечто вполне естественное — если человек хочет что-то подправить в своей внешности, то имеет на это полное право. Но находятся и те, кто превратил пластику в дело всей своей жизни. Эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы приблизиться к своему идеалу. Они помешаны на внешности, и чтобы быть «не как все», тратят огромные суммы, терпят боль и не обращают внимания на насмешки окружающих. Одни переносят десятки операций ради рекорда — стать обладательницей самой большой в мире груди или самой тонкой талии. Другие — чтобы стать похожими на кинозвёзд или моделей. Третьим не дают покоя пластиковые «мистер и мисс Совершенство» — куклы Барби и Кен. Но главное — все они жаждут славы. И, так или иначе, добиваются её. Но стоит ли сомнительная популярность всех этих жертв? Смотрим и оцениваем.