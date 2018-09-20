"Король десертів" 1 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (Видео)

Во 3 выпуске "Короля десертов" 1 сезон сердца и вкусовые рецепторы судей покоряли талантливые участники, знающие толк в изысканных сладостях. Аналога этому шоу в Украине вы еще не видели, как и не видели сколько десертов на ночь глядя.

Ведущим самой соблазнительной премьеры сезона стал Владимир Остапчук. А вот судьи проекта — профессиональные кондитеры, которых не удивишь сочным наполеоном или изысканным суфле: основательница Киевской Международной Кулинарной Академии (KICA) и автор книги "Элегантность и духовка" Татьяна Вербицкая, бренд-шефом ресторана CommeI LFaut в отеле Inter Continental Kiev Стефан Вайттинадан, глава Всеукраинской ассоциации кондитеров Кирилл Смиян.

В 3 выпуске семь участников проходили новые непростые испытания от судей. Атмосфера на кухне наполнилась жаждой победы и ароматом крема "Маскарпоне", а кондитеры едва сдерживали свои эмоции, потому что одни конкурсы их откровенно шокировали, а другие — заставили вдоволь насмеяться.

В первом конкурсе участники готовили самый откровенно шокирующий десерт. Кулинарам нужно было сделать торт в виде секс-символа Украины Даши Астафьевой. Притом десерт должен был быть в полный рост.

Перед глазами кулинаров было только фото певицы, они должны были в точности воспроизвести в своем десерте каждую деталь. Каждый из участников проекта отвечал за определенную часть тела, а готовый торт весом 60 кг оценит сама Астафьева.

Напомним, "Король десертов" — это кулинарное шоу, в котором кондитеры из разных уголков Украины покажут, что десерт — это не просто сладкое блюдо, а настоящее произведение искусства.