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Друзьям принца Гарри не нравится Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри
08:52 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На всех официальных приемах и мероприятиях Меган все принимают радостно, но в узких кругах к супруге принца Гарри относятся с презрением.

Западные СМИ сообщают, что друзья принца Гарри не слишком охотно принимают Меган Маркл в замкнутый круг высшего британского общества. Инсайдеры уверяют, что во многом это из-за политических взглядов герцогини и из-за ее влияния на Гарри.

Леди Колин Кэмпбелл, подруга покойной принцессы Дианы, которая до сих пор остается близкой знакомой королевской семьи, рассказала, что Меган ультралиберальна и что левые взгляды идут вразрез с представлениями многих друзей принца Гарри.

Отмечается, что взгляды Маркл несовместимы и с некоторыми традиционными развлечениями, принятыми в кругу британской аристократии. И, кстати, из-за этого принц Гарри в последнее время отказывается от дружеских мероприятий.

Например, считается, что именно из-за уважения к тому, что Меган выступает за защиту прав животных, Гарри отказался от участия в охоте на рябчиков - он пропускает это семейное событие уже два года подряд.

Несмотря на это, инсайдер сообщает, что женская часть королевской семьи приняли Меган более благосклонно. Бывшая актриса хорошо общается с Кейт Миддлтон, герцогини регулярно созваниваются и часто появляются вместе на публичных мероприятиях. Кроме того, как известно, Меган сразу же взлюбил принц Чарльз, который оплачивает весь гардероб Маркл и, кстати, пообещал лично охранять герцогиню. Елизавета II также полюбила Маркл, поэтому прощает ей частые нарушения протокола.

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Новости шоу бизнеса, Друзья, Друзья принца Гарри, Меган Маркл, Отношения друзей, Принц Гарри.
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