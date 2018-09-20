Ольга Фреймут получила серьезные травмы на съемках своего шоу
Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок получила травмы.
Известная телеведущая Ольга Фреймут выложила у себя на страничке в Instagram кусочек видео своего шоу "Оля", где она она упала с кресла и очень ударилась.
На видео можно посмотреть, как Ольгу Фреймут и ее гостью украинскую певицу TAYANNA (Татьяна Решетняк) раскручивают на карусели. Из-за нарастающей скорости телеведущая соскользнула со своего места и упала на пол.
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Сьогодні на зйомках @oliashow сильно пошкодила спину. @tayanna_reshetnyak , пробач, що змусила тебе хвилюватися .
"Сегодня на съемках шоу сильно повредила спину. TAYANNA, прости, что заставила тебя поволноваться", - прокомментировала свой пост телеведущая.
За короткое время ролик набрал более 30 тысяч просмотров. Поклонники Оли очень разволновались и даже немного разозлились.
elena_grigori: "Який жах.."
sonya_rikyel92: "А ремни безопасности не додумались сделать там?"
chaikovskavioletta: "Опаснейшая карусель. О чем думали организаторы?
Остальные подписчики решили поддержать свою любимую телеведущую и написали, чтобы она быстрее поправлялась и не расстраивалась.