Ольга Фреймут получила серьезные травмы на съемках своего шоу

Известная телеведущая Ольга Фреймут выложила у себя на страничке в Instagram кусочек видео своего шоу "Оля", где она она упала с кресла и очень ударилась.

На видео можно посмотреть, как Ольгу Фреймут и ее гостью украинскую певицу TAYANNA (Татьяна Решетняк) раскручивают на карусели. Из-за нарастающей скорости телеведущая соскользнула со своего места и упала на пол.

"Сегодня на съемках шоу сильно повредила спину. TAYANNA, прости, что заставила тебя поволноваться", - прокомментировала свой пост телеведущая.

За короткое время ролик набрал более 30 тысяч просмотров. Поклонники Оли очень разволновались и даже немного разозлились.

elena_grigori: "Який жах.."

sonya_rikyel92: "А ремни безопасности не додумались сделать там?"

chaikovskavioletta: "Опаснейшая карусель. О чем думали организаторы?

Остальные подписчики решили поддержать свою любимую телеведущую и написали, чтобы она быстрее поправлялась и не расстраивалась.