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Очаровательная Соня Плакидюк рассказала о своем хобби

Соня Плакидюк
11:42 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский фешн-фотограф Соня Плакидюк очень любит наряжаться.

Известный украинский фешн-фотограф Соня Плакидюк рассказала в своем Instagram о своем необычном хобби. Девушка ужасно любит наряжаться!

"С трепетом и азартом коллекционирую интересные аксессуары и в уме прокручиваю комбинации, смакую детали и ищу в своей воображаемой "картотеке" подходящие референсы для того или иного образа." - пишет популярный фотограф.

Еще Соня Плакидюк рассказала, что Ричард Горн называет ее "девочка-мультик", по-этому ей идут эксцентричные луки и всякого рода фетишные цитаты в одежде. 

Звезда решила похвастаться новым нарядом и выложила снимком в Instagram.

Поклонники оказались в восторге от нового лука Сони Плакидюк и закидали ее приятными комментариями:

ironichnadashka: "Я очень люблю людей которые к чему либо , испытывают страсть !)) Я считаю ваши Луки имеют божественное начало, вы так старательно подбираете детали !)))"

dziadevichkristina: "Очень нравится ваши туфельки миле как и вы"

stelistt: "Шыкарно ..."

vanya_privat2018: "Вау как прекрасно!"

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Новости шоу бизнеса, Луки Сони Плакидюк, Соня Плакидюк, Фешн-фотограф, Хобби Сони Плакидюк.
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