Очаровательная Соня Плакидюк рассказала о своем хобби

Известный украинский фешн-фотограф Соня Плакидюк рассказала в своем Instagram о своем необычном хобби. Девушка ужасно любит наряжаться!

"С трепетом и азартом коллекционирую интересные аксессуары и в уме прокручиваю комбинации, смакую детали и ищу в своей воображаемой "картотеке" подходящие референсы для того или иного образа." - пишет популярный фотограф.

Еще Соня Плакидюк рассказала, что Ричард Горн называет ее "девочка-мультик", по-этому ей идут эксцентричные луки и всякого рода фетишные цитаты в одежде.

Звезда решила похвастаться новым нарядом и выложила снимком в Instagram.

Поклонники оказались в восторге от нового лука Сони Плакидюк и закидали ее приятными комментариями:

ironichnadashka: "Я очень люблю людей которые к чему либо , испытывают страсть !)) Я считаю ваши Луки имеют божественное начало, вы так старательно подбираете детали !)))"

dziadevichkristina: "Очень нравится ваши туфельки миле как и вы"

stelistt: "Шыкарно ..."

vanya_privat2018: "Вау как прекрасно!"