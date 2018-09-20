Вуди Аллен сомневается, что его сын родной

Вуди Ален подозревет, что единственный общий сын от его экс-возлюбленной американской актрисы Мии Фэрроу - Ронан - и тот не его родной ребенок. Режиссер думает, что Фэрроу забеременела во время того, как крутила интрижки на стороне.

"Я думаю, что он мой сын, но жизнь бы на это не поставил. Будет не честно, если он не мой, ведь я выплачивал алименты все его детство. Она говорила, что верна, но это не так. Так что может быть и забеременела во время одной из своих интрижек", - заявил Аллен.

Стоит отметить, что уже давно ходили слухи, якобы Ронан на самом деле сын Фрэнка Синатры, за которым Миа Фэрроу была замужем. А тот факт, что парень больше похож на Фрэнка, чем на Вуди, не может остаться незамеченым. Впрочем, об этом предполагала и сама Миа.

Кстати, Ронан выступил против Аллена, встав на защиту сестры Дилан, которая обвинила режиссера в изнасиловании и домогательствах. Он заявил, что был свидетелем ненадлежащего поведения Вуди по отношению к приемной дочери. Ронан Фэрроу попал в список самых успешных людей в возрасте до 30 лет, составленный журналом Forbes. Ронан занимает пост специального советника по делам молодежи при главе госдепартамента США Хиллари Клинтон.