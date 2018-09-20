У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая недавно трогательно простилась с проектом, сделала тематическую татуировку в честь сериала. Снимок актриса опубликовала на своей Instagram-странице.

Рисунок несколькими схематическими драконами небольшого размера Кларк набила на запястье правой руки. Как оказалось, троих драконов актрисе набил лос-анджелесский тату-мастер Dr. Woo. Об этом звезда написала в комментарии под фото. Она поблагодарила мастера, написав, что он позаботился о том, чтобы "мать драконов" никогда не забывала о своих малышах.

Напомним, не только Эмилия Кларк сделал тату в честь сериала. Так, актрисы из сериала "Игра престолов" Софи Тернер и Мейси Уильямс наконец рассказали, что означают их татуировки. Девушки от 1 сезона сериала стали лучшими подругами и сделали одинаковые татуировки на руках "07.08.09". Кроме того, актриса Софи Тернер сделала себе новую татуировку. Этот рисунок может являться спойлером к телевизионному шоу.