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У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату

Эмилия Кларк
15:45 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса сделал татуировку и посвятила ее сериалу "Игра престолов".

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая недавно трогательно простилась с проектом, сделала тематическую татуировку в честь сериала. Снимок актриса опубликовала на своей Instagram-странице.

Рисунок несколькими схематическими драконами небольшого размера Кларк набила на запястье правой руки. Как оказалось, троих драконов актрисе набил лос-анджелесский тату-мастер Dr. Woo. Об этом звезда написала в комментарии под фото. Она поблагодарила мастера, написав, что он позаботился о том, чтобы "мать драконов" никогда не забывала о своих малышах.

Напомним, не только Эмилия Кларк сделал тату в честь сериала. Так, актрисы из сериала "Игра престолов" Софи Тернер и Мейси Уильямс наконец рассказали, что означают их татуировки. Девушки от 1 сезона сериала стали лучшими подругами и сделали одинаковые татуировки на руках "07.08.09". Кроме того, актриса Софи Тернер сделала себе новую татуировку. Этот рисунок может являться спойлером к телевизионному шоу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Игра престолов, Тату, Тату в честь фильма Игра престолов, Тату на руке, Эмилия Кларк.
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