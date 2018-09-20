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Анджелина Джоли с детьми тайно встретилась с бывшим мужем
Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли вместе с детьми встретилась с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Актеры тайно встретились в доме Джоли в Лос-Анджелесе, куда она приехала с детьми во время перерыва в съемках второй части фильма "Малефисента".
Инсайдеры западных СМИ уверяют, что это не была романтическая встреча, а сугубо деловая. Анджелина Джоли якобы инициировала переговоры с Брэдом Питтом по согласованию вопроса об опеке над детьми.
"Анджелина решила, что пришло время попробовать уладить ситуацию, и для Брэда это стало большим облегчением. Он полностью открыт для этого предложения. Брэд стремился к мирному разрешению конфликта на протяжении всего судебного процесса, и, кажется, теперь пара наконец может создать более спокойную атмосферу для детей", – рассказал инсайдер.
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