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Анджелина Джоли с детьми тайно встретилась с бывшим мужем

Брэд Питт и Анджелина Джоли
19:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли вместе с детьми встретилась с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Актеры тайно встретились в доме Джоли в Лос-Анджелесе, куда она приехала с детьми во время перерыва в съемках второй части фильма "Малефисента".

Инсайдеры западных СМИ уверяют, что это не была романтическая встреча, а сугубо деловая. Анджелина Джоли якобы инициировала переговоры с Брэдом Питтом по согласованию вопроса об опеке над детьми.

"Анджелина решила, что пришло время попробовать уладить ситуацию, и для Брэда это стало большим облегчением. Он полностью открыт для этого предложения. Брэд стремился к мирному разрешению конфликта на протяжении всего судебного процесса, и, кажется, теперь пара наконец может создать более спокойную атмосферу для детей", – рассказал инсайдер.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Актриса, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Дети, Развод, Семья.
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