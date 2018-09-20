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Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом

Певица Шер
20:47 Сегодня Телеграф
hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Оказывается, певица Шер тоже попала под чары красавчика Тома Круза.

едавно 72-летняя артистка дала интервью, в котором рассказала о знакомстве и романе с актером. По словам Шер, когда она встретила Тома, он был еще малоизвестным 22-летним актером. Тогда певице было 38 лет и она уже впервые была номинирована на "Оскар" за игру в фильме "Силквуд".

Впервые с Крузом артистка встретилась в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу. Однако связь между ними возникла позже — на приеме у Рональда Рейгана в Белом доме.

"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия имеется и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда".

И хотя роман знаменитостей продлился недолго, им все же удалось остаться друзьями. Впрочем, сейчас певица признается, что не все увлечения Тома были ей по душе:

"Все эти вещи, связанные с сайентологией… Не мое. Я не могу этого понять, поэтому мне это не нравится".

Сейчас Шер ни с кем не встречается, но уверена, что сможет встретить свою вторую половинку. При этом певица отметила, что ей сложно строить отношения из-за пристального внимания публики и СМИ: "Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних".

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Новости шоу бизнеса, Актер, Мысли, Отношения, Певица, Певица Шер, Подробности, Том Круз.
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