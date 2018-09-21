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Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
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Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц

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Мисс Украина 2018
00:10 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: За корону победительницы боролись 24 девушки.

В четверг, 20 сентября, в Киеве состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.

Среди членов жюри было много звезд: Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, Ирина Горовая и многие другие. Ведущими стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

На сцене вечера выступили самые популярные украинские артисты, среди которых Настя Каменских, DZIDZIO, ALEKSEEV, MONATIK, НЕАНГЕЛЫ, KAZKA и другие.

"Miss Ukraine Earth 2018" стала Анастасия Кривохижа. В подарок девушка получила сертификат на 150 тысяч гривен.

"Miss Ukraine International 2018" стала Богдана Тарасик. Денежная награда – также 150 тысяч гривен.

Победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Именно она представит Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" в Китае.

Девушка о себе: "Меня зовут Вероника, я родилась и выросла в Киеве. После окончания Украинского гуманитарного лицея имени Тараса Шевченко, я получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Продолжаю развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно я работаю моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Я обожаю путешествовать и получать новые знания. Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский."

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Новости шоу бизнеса, Девушки, Конкурс, Мисс Украина 2018, Победительницы, Снимки, Фотографии.
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