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Мишель Андраде подогрела слухи о романе с Иракли Макацария

Мишель Андраде
09:07 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вполне возможно, что Иракли Макацария, который пытался построить отношения на шоу "Холстяк", найдет любовь на другом проекте - "Танці з зірками".

Как известно, на танцевальном шоу "Танці з зірками" уже образовывается одна пара - звезда сериалов "Мухтар" и "Опер по вызову" Павел Вишняков и его партнерша Юлия Сахневич. Однако, на этом любовные истории на проекте не заканчиваются.

За кулисами программы ходят сплетни о том, что Иракли Макацария по-особенному поддерживает Мишель Андраде. Поклонники подозревают, что между юной певицей и экс-холостяком что-то есть.

"Не стоит бояться сплетен, когда знаешь правду. (Улыбается.)Мне, как любой девушке, приятно внимание со стороны мужчины", - прокомментировала слухи Мишель.

Участница "Танців з зірками" призналась, что сейчас она полностью сосредоточена на проекте. Однако, если вдруг на пути знаменитости встретится достойный парень, то она не будет бежать от новых знакомств.

"Сейчас я сосредоточена на творчестве и "Танцах со звездами". Но если на моем пути появится достойный парень — мое сердце открыто. Меняется мир вокруг, меняюсь я, становлюсь требовательнее к самой себе и к тем, кто рядом. Но главное, что я ценю, — это искренность", - рассказала Мишель. Кроме того, исполнительница рассказала о том, кого считает главным конкурентом на проекте.

"Не люблю слово "конкуренция": оно сразу вызывает у меня негатив. Могу сказать, что есть сильные участники, которые с каждым эфиром показывают рост. Нашу пару я также считаю сильной и достойной финала. Лидеры будут определяться с каждым следующим эфиром. Мне было бы интересно оказаться в финале с Анитой Луценко, Иракли Макацарией и Игорем Ласточкиным", - призналась певица. Кстати, новый выпуск "Танців з зірками" выйдет на экраны уже в воскресенье, 23 сентября. По словам Мишель Андраде, в эфире она расскажем об очень важном моменте в ее жизни и откроет в танце душу.

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Новости шоу бизнеса, Иракли Макацария, Мишель Андраде, Певица, Роман, Танці з зірками.
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