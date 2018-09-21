Принц Уильям рассказал, чем увлекается сын Джордж

Несмотря на то, что в Кенсингтонском дворце действует королевский статут, который устанавливает правила жизни для членов королевской семьи, каждый из герцогов имеет свои слабости, перед которыми не может устоять. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям, например, обожают суши, которые запрещены по уставу, и не могут от них отказаться.

5-летний сын герцогов принц Джордж также, как и все, в принципе, представители монаршей семьи, не может без чего-то прожить. Однако, увлечение Джорджа, в отличии от родителей, более безобидны и не нарушают правил.

Так, во время визита в хоспис герцог Кембриджский познакомился с сотрудниками центра и его подопечными. Войдя в одну из комнат, он увидел, как дети рисуют динозавров, и признался, что принца Дорджа тоже очень интересуют древние пресмыкающиеся.

"Джордж одержим динозаврами. Мы узнали о них все", - рассказал герцог Кембриджский. Кроме того, принц Уильям побывал в Бирмингемском университете, где ему подарили раскраски с динозаврами для его детей. "Сегодня вечером я буду самым популярным отцом в стране", - сказал принц.