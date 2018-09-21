День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Новости: Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий
Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий
Новости: Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Новости: Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
X

Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)

Принц Гарри
14:13 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Британский принц Гарри, пока Меган маркл не смотрела, стащил с фуршетного стола пирожки самоса и целовал мусульманскую женщину.

Казалось бы, что все знают о тонкостях коммуникации с мусульманской женщиной, а особенно члены королевской семьи, которых учат правилам хорошего тона с пеленок. Похоже, что Принц Гарри не очень усердствовал на уроках этикета и это сыграло с ним злую шутку.

На торжественном обеде Гарри вместе с женой приветствовал гостей. То ли задумавшись, то ли от незнания или растерянности Принц наклонился с намерением обнять и поцеловать в качестве приветствия координатора сообщества Hubb Community Kitchen Захиру Гвахсвалу, которая исповедует ислам.

Известно, что другой мужчина, кроме супруга, не имеет права прикасаться к мусульманской женщине. Внук королевы попал в неловкое положение, когда наклонился для поцелуя, а Захира осталась стоять на месте полностью обездвиженной.

Муж Меган Маркл быстро сориентировался и сделал вид, что приветствует координатора воздушными поцелуями. Но не одним "чмоком в щечку" согрешил британский наследник.

Гости торжества засняли на видео, как голодный Гарри стащил с обеденного стола кусочек самсы. В конце видеоролика видно, как довольный Принц показывает свой "улов" Меган, которая не смогла сдержать смех. Гости так и не поняли, зачем он "стащил" это блюдо, наверное, герцогиня Сассекская готовит не так вкусно, как местные повара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Конфуз, Меган Маркл, Принц Гарри, Торжественный обед.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Невеста сделала сюрприз бабуле, реакция которой растопит ваше сердце (Фото) Названа победительница конкурса Мисс Украина Кайя Гербер снялась для обложки Vogue

Последние новости

Самые отвратительные жители подводного мира В харьковском СИЗО повесился подозреваемый в наркоторговле Енджейчик и Шевченко проведут бой на UFC 231
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
15:03 В Приднестровье приветствуют идею референдума, но "держат курс на РФ"
15:02 Омелян хочет создать Авиационный фонд
15:01 Стало известно, от чего умер президент Вьетнама
14:56 Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
14:50 Лилия Ребрик показала волшебный снимок с дочерью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины
Скончался Виталий Масол
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: "Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
"Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
Новости: Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь