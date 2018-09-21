Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)

Казалось бы, что все знают о тонкостях коммуникации с мусульманской женщиной, а особенно члены королевской семьи, которых учат правилам хорошего тона с пеленок. Похоже, что Принц Гарри не очень усердствовал на уроках этикета и это сыграло с ним злую шутку.

На торжественном обеде Гарри вместе с женой приветствовал гостей. То ли задумавшись, то ли от незнания или растерянности Принц наклонился с намерением обнять и поцеловать в качестве приветствия координатора сообщества Hubb Community Kitchen Захиру Гвахсвалу, которая исповедует ислам.

Известно, что другой мужчина, кроме супруга, не имеет права прикасаться к мусульманской женщине. Внук королевы попал в неловкое положение, когда наклонился для поцелуя, а Захира осталась стоять на месте полностью обездвиженной.

Муж Меган Маркл быстро сориентировался и сделал вид, что приветствует координатора воздушными поцелуями. Но не одним "чмоком в щечку" согрешил британский наследник.

Гости торжества засняли на видео, как голодный Гарри стащил с обеденного стола кусочек самсы. В конце видеоролика видно, как довольный Принц показывает свой "улов" Меган, которая не смогла сдержать смех. Гости так и не поняли, зачем он "стащил" это блюдо, наверное, герцогиня Сассекская готовит не так вкусно, как местные повара.