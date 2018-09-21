Певица Светлана Тарабарова разместила в соцсети трогательное фото с сыном.

Рыжеволосая звездная мама не может сдержать радостных эмоций и выливает их в соцсети. Поэтому ее Instagram теперь стал настоящим источником мимишности. Маленький Иван появляется почти на каждом фото Светланы Тарабаровой. Певица демонстрирует самые нежные в мире объятия, самые сладкие поцелуи и очень искреннюю, абсолютную любовь матери к своему ребенку. И эти трогательные снимки умиляют всех и каждого, ведь показывают, что такое настоящее счастье.