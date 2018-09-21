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Влад Яма показал снимок с закулисья шоу "Лига Смеха"

Влад Яма
16:03 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Влад Яма заинтриговал поклонников новым снимком в Instagram.

Известный хореограф, а с недавних пор и тренер команд Лиги Смеха Влад Яма поделился в Instagram новым снимком. Мужчина показал фотографию с закулисья нового сезона Лиги Смеха, который выйдет на экраны вечером, 21 сентября.

Влад принял смешную позу, расставив руки в разные стороны и поднял одну ногу вверх. Для вечернего эфира он выбрал легкую светлую рубашку с необычным принтом и черные брюки.

 
 
 
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Лига Смеха, с возвращением!!!.. Сегодня вечером... Не благодарите...

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

"Лига Смеха, с возвращением!!!" - написал Влад.

Поклонники с нетерпением ждут, когда смогут увидеть взаимодействие новых тренеров и всем полюбившихся команд: "Ура, наконец-то", "Круто", "Красавчик", "В лиге смеха, вы открылись, как отличный актер".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влад Яма, Лига смеха, Новый сезон, Публикация, Снимок, Хореограф, Эфир.
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