Влад Яма показал снимок с закулисья шоу "Лига Смеха"

Известный хореограф, а с недавних пор и тренер команд Лиги Смеха Влад Яма поделился в Instagram новым снимком. Мужчина показал фотографию с закулисья нового сезона Лиги Смеха, который выйдет на экраны вечером, 21 сентября.

Влад принял смешную позу, расставив руки в разные стороны и поднял одну ногу вверх. Для вечернего эфира он выбрал легкую светлую рубашку с необычным принтом и черные брюки.

"Лига Смеха, с возвращением!!!" - написал Влад.

Поклонники с нетерпением ждут, когда смогут увидеть взаимодействие новых тренеров и всем полюбившихся команд: "Ура, наконец-то", "Круто", "Красавчик", "В лиге смеха, вы открылись, как отличный актер".