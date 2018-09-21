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Картины Фрэнка Синатры выставили на аукцион

Фрэнк Синатра
18:53 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: jazzpeople.ru

Новости шоу бизнеса: Коллекция произведений искусства Фрэнка Синатры и его супруги Барбары выставлена на аукцион Sotheby's.

Произведения искусства из коллекции американского певца и актера Фрэнка Синатры и его супруги Барбары будут проданы на аукционе Sotheby's в конце этого года. Коллекция включает картины, написанные самим Синатрой, а также работы популярных художников - Пабло Пикассо и Нормана Роквелла.

Аукционный дом предложит предметы из поместья Барбары Синатры, которая умерла в июле 2017 года. Среди лотов будут предметы искусства, ювелирные изделия, предметы дизайна и памятные вещи. Ожидается, что продажа 300 объектов принесет около 3,5 млн. долларов.

Большая часть коллекции была собрана Синатрами за время их 22-летнего брака. Многие вещи привезены из их домов в Палм-Спрингс, Лос-Анджелесе и Малибу.

Среди самых интересных лотов - портрет Синатры 1973 года, написанный популярным художником и иллюстратором Норманном Рокуэллом (оценивается в $80-120 тыс.), а также произведения американского художника-импрессиониста Чайлда Гассама ($200-300 тыс.), художника Уолта Куна ($300-500 тыс.) и керамическая ваза Пабло Пикассо ($7-10 тыс.).

В коллекцию входят также работы самого Синатры, в том числе абстрактная композиция 1991 года, вдохновленная Питом Мондрианом ($10-15 тыс.). Также предлагаются ювелирные изделия, собранные Барбарой, четвертой женой Синатры, в том числе редкие произведения Van Cleef & Arpels и Bulgari.

Наряду с искусством и ювелирными изделиями в продажу будут выставлены сценарии, автографы, награды и микрофоны Синатры, а также его фотографии с первыми государственными лицами США.

Аукцион состоится в Нью-Йорке 4 и 6 декабря, и в режиме онлайн с 27 ноября по 7 декабря. Часть денег будет передана в Детский центр Барбары Синатры в Калифорнии - благотворительную организацию, которая предоставляет консультации и поддержку жертвам физического, сексуального и эмоционального насилия над детьми.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Sotheby's, Аукцион, Картины, Норман Роквелл, Пабло Пикассо, Певец, Фрэнк Синатра.
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