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Сестра Майли Сайрус продает свои слезы за 12 тысяч долларов

Ноа Сайрус
19:54 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Ноа Сайрус выставила на продажу свои слезы.

Младшая сестра скандальной Майли Сайрус, американская певица Ноа Сайрус, выставила на продажу флакон со своими слезами. Причины для "пострадать и поплакать" у 18-летней девушки действительно были. На днях поп-исполнительница рассталась со своим парнем, рэпером Lil Xan, после аж месяца отношений. Ох уж эти ранимые подростки.

Не пропадать же добру, подумала Ноа и собрала свои слезки в красивый флакон, чтобы продать их за 12 тысяч долларов и привлечь таким образом внимание публики к своей новой коллекции одежды в коллаборации с брендом Pizzaslime.

В линейку от Сайрус вошли футболки, худи и спортивные костюмы с изображением отца певицы – кантри-музыканта Билли Рэй Сайруса. Но и коллекция выпущена не просто так, а к презентации нового мини-альбома "Good Cry", который посвящен расставанию с бойфрендом.

На флаконе с соленой водой написано: "Здесь находятся 12 слез, которые выплакала Ноа Сайрус, когда грустила". Ну ничего себе, одна слезинка за 1 000 долларов. Этикетка гласит: "Употребление этих слез внутрь не рекомендуется, потому что слезы обычно довольно соленые и это будет ****** (обалдеть) как странно, если вы выпьете чьи-то слезы".

Презентация нового альбома состоится сегодня, 21 сентября. Приобрести слезы артистки можно в течение 48 часов на сайте бренда одежды Pizzaslime.

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Новости шоу бизнеса, Good Cry, Lil Xan, Альбом, Ноа Сайрус, Сестра Майли Сайрус, Слезы.
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