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Звезда "Отчаянных домохозяек" вылечилась от рака

Марсия Кросс
21:07 Сегодня Телеграф
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Новости шоу бизнеса: Знаменитая актриса, рыжая бестия, звезда сериалов "Отчаянные домохозяйки" и "Мэлроуз Плейс" - Марсия Кросс откровенно заговорила на тему рака.

На странице в Инстаграм Марсия Кросс призналась, что победила рак. Сначала звезда буквально ввела в шок поклонников, ведь о проблемах со здоровьем знали только близкие актрисы. В соцсети она опубликовала пост, в котором призналась, что долгое время боролась с раком и все прошло успешно. Врачи диагностировали у кинозвезды рак заднего прохода, который удалось победить при помощи химиотерапии. Сейчас Марсия Кросс снова отращивает рыжие локоны.

Вот что сначала опубликовала звезда: "Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос. Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака?" 

После ажиотажа вокруг ситуации она ответила, что уже справилась с болезнью. "Извиняюсь, что ввела в заблуждение своей публикацией. Я преодолела рак. Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива".  И этот факт безумно радует поклонников.

Напомним, что сейчас у актрисы подрастают две 11-летние дочери-близняшки: Иден и Саванна, рожденные в браке с биржевым брокером Томом Махони.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Американская актриса, Болезнь, Бри Ван Де Камп, Марсия Кросс, Отчаянные домохозяйки, Рак.
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