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Синди Кроуфорд украсила обложку юбилейного выпуска известного глянца

Смотрите фото (4)
Синди Кроуфорд
20:10 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Модель мирового масштаба Синди Кроуфорд снова стала лицом обложки испанского Vogue, приуроченной к 30-летию издания.

Недавно испанское издание Vogue отметило 30-летие. В честь этого события главной героиней номера сделали модель Синди Кроуфорд, которая украсила самую первую обложку модного глянца в 1988 году.

Автором фотосессии стал модный аргентинский фотограф и кинорежиссер — Себастьян Фаена, а модель снялась сразу в трех ярких образах. Так, в одной из них Синди предстала в маковом платье с объемным воротником от бренда Marc Jacobs.

"Для меня это большая честь вернуться на обложку(и) моего любимого Vogue Spain. Не могу поверить, что в далеком 1988-м была наша первая!" - так прокомментировала свое участие Кроуфорд.

На второй обложке модель позирует в меховой куртке от RALPH LAUREN, которую она примерила на голое тело.

А на третьей — в вечернем платье от Saint Laurent черного оттенка, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Vogue, Кроуфорд, Обложка, супермодель, Фотосессия.
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