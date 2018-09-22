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Дрейк опровергает обвинения женщины в изнасиловании

Рэпер Дрейк
08:06 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Дрейк подал в суд на женщину, которая обвинила его в изнасиловании и пыталась затем выманить у певца миллионы долларов.

В апреле 2017 года некая Лайла Лейс заявила в соцсетях, что Дрейк ее изнасиловал, она забеременела, а певец избегает ее звонков. В Instagram Лайла опубликовала скриншоты sms-переписки и скан-копию квитанции об оплате теста на беременность, затем свой аккаунт удалила, но позднее дала интервью радиостанции Sirius XM, в котором сказала, что "на 100% уверена", что именно Дрейк – отец ее ребенка. Об изнасиловании в этом радио интервью Лайла уже не упоминала.

Теперь, спустя почти полтора года после скандального заявления Лайлы, Дрейк решил подать на женщину в суд; в иске певца значится целый список обвинений – в том числе клевета, мошенничество, вымогательство, моральный ущерб. Дрейк утверждает, что познакомился с Лайлой в Манчестере в прошлом году во время своего гастрольного тура, интимный акт был по обоюдному согласию и с использованием средств контрацепции. В иске Дрейка также отмечается, что "нет ни достоверных свидетельств беременности, ни свидетельства существования ребенка, который должен был родиться прошлой осенью".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дрейк, Изнасилование, Обвинения, Рэпер, Скандал, Суд.
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