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Новости: Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
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Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего

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Анджелина Джоли
10:55 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Скелеты в шкафу есть у каждого человека, но у знаменитой голливудской актрисы их оказалось очень много.

Голливудская актриса Анджелина Джоли сожалеет о многом, хотя и не о том, что разбила чужую семью. Говорит, что ошиблась, когда вышла замуж за Брэда Питта. Как любовь всей жизни стала ошибкой номер один, и это все при том, что Анджелина сама не без греха. О каких ошибках самой Джоли стыдно говорить вслух?

Как оказалось, разбивать семьи для Анджелины – не впервые. Именно она разрушила брак актрисы Умы Турман с ее мужем Итаном Хоуком. Джоли закрутила роман на съемочной площадке. Детали ни одна из сторон не комментирует. И как результат, Ума и Итан расстались. Но, говорят, брак самой Анджелины разбил ее брат, еще одна ошибка Джоли. Помните жаркие поцелуи на красной дорожке 2000 года? И хотя между ними ничего не было, как убеждали потом оба, именно Джеймс стал третьим лишним дома у Джоли и Питта.

По словам инсайдеров, некоторые из детей Анджелины и Брэда называли его папой. Это дико раздражало Пита, а чем все закончилось – вы знаете. Но худшая ошибка актрисы – наркотики.

"Я все наркотики мира перепробовала! То, что я не умерла молодой, это мне просто повезло. Помню, как-то приняла дозу перед походом в Диснейленд. Смотрю себе на Микки Мауса, и вместо него вижу мужчину средних лет, который ненавидит жизнь", – рассказала актриса.

А в 2014 году Джоли пришла на красную дорожку вся в белом порошке, но это была обычная бьюти-ошибка Анджелины.

"Это пудра для грима в кино, которая в мире софитов предоставляет натурального блеска кожи. Но при вспышках фотокамер эта пудра выглядит как мука. Визажист Джоли не подумал об этом, когда делал ей макияж для красной дорожки", – рассказала бьюти-редактор глянца Джесс Лейси.

Следующую ошибку Джоли сделала в кино. Звезда решила снять собственный фильм, где стала и актрисой, и режиссером, и сценаристом. И фильм, который обошелся в 10 миллионов долларов, в прокате провалился. За первые же выходные чуть собрал 100 000. Сняла плохо, а сыграла еще хуже, говорили кинокритики. Все свои ошибки актриса себе прощает.

"Я верю в старую поговорку: "То, что нас не убивает, делает сильнее". Наш опыт, хороший или плохой, делает нас теми, кто мы есть. Преодолевая трудности, мы приобретаем силы и зрелости", – признается актриса. Сегодня она посол ООН, многодетная мать и жертва, как она говорит, этого пьяницы Брэда. А что говорит сам Питт? "Он понял, что когда ушел от Дженнифер к Анжделине, сделал самую большую ошибку в жизни", – рассказал кто-то из окружения Брэда Питта.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджелина Джоли, Мужчины, Наркотики, Прошлое, Тайны, Темное прошлое.
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