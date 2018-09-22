День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Новости: Паспортный скандал: на Миротворец вносят получивших гражданство Венгрии
Паспортный скандал: на Миротворец вносят получивших гражданство Венгрии
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров
Джошуа - Поветкин: прогноз на бой
Новости: Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
X

Миранда Керр похвасталась шикарной фигурой после беременности

Миранда Керр
11:24 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Австралийская модель Миранда Керр показала стройную фигуру после рождения ребенка.

Почти пол года назад австралийская супермодель второй раз стала мамой и родила своему любимому мужчине Эвану Шпигелю сына, которого звездная пара назвала Харт.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

С тех пор селебрити максимально редко выходила в свет и почти перестала сниматься для рекламы известных брендов. Но это и не удивительно, ведь сладенького карапуза нельзя променять даже на все деньги мира.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

VEGAS @louisvuitton

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

Однако недавно "ангел" Victoria's Secret появилась на улицах Нью-Йорка в очень стильном аутфите, который подчеркнул идеальную фигуру знаменитости. Молодая мама выбрала черную блузку и белую коротенькую юбочку, а также аксессуары и туфли на каблуках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

В целом Миранда ошеломила своей тонкой талией и худыми ножками. Похоже, что все 5 месяцев после родов, модель приводила себя в форму. И, как видим, результат того стоит - звезда выглядит потрясающе!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дети, Миранда Керр, Модель, Ребенок, супермодель, Фигура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Шэрон Стоун показала снимок юношеских лет Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы Ирина Билык похвасталась стильным нарядом

Последние новости

Пользователи просят компанию Sony добавить украинский язык в PlayStation Ломаченко улетит в США после боя Джошуа - Поветкин Яркие снимки о повседневной жизни в Австралии (Фото)
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
04 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
05 Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
06 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
Новости сегодня
12:33 Ума Турман удивила поклонников откровенными снимками для глянца
12:18 Ученые рассказали о экстренной ситуации марсохода "Кьюриосити"
12:12 Диллиан Уайт: От Чисоры можно ожидать чего угодно
12:04 В СБ ООН приняли резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев
11:57 Крохотные детеныши животных, которые умещаются на ладонях (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь