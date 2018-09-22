Миранда Керр похвасталась шикарной фигурой после беременности
Новости шоу бизнеса: Австралийская модель Миранда Керр показала стройную фигуру после рождения ребенка.
Почти пол года назад австралийская супермодель второй раз стала мамой и родила своему любимому мужчине Эвану Шпигелю сына, которого звездная пара назвала Харт.
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С тех пор селебрити максимально редко выходила в свет и почти перестала сниматься для рекламы известных брендов. Но это и не удивительно, ведь сладенького карапуза нельзя променять даже на все деньги мира.
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Однако недавно "ангел" Victoria's Secret появилась на улицах Нью-Йорка в очень стильном аутфите, который подчеркнул идеальную фигуру знаменитости. Молодая мама выбрала черную блузку и белую коротенькую юбочку, а также аксессуары и туфли на каблуках.
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В целом Миранда ошеломила своей тонкой талией и худыми ножками. Похоже, что все 5 месяцев после родов, модель приводила себя в форму. И, как видим, результат того стоит - звезда выглядит потрясающе!