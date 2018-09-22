Карли Клосс призналась, как хочет выглядеть в день свадьбы

"Она выглядела просто замечательно в день своей свадьбы! Мне кажется, это важное событие, во время которого ты просто хочешь чувствовать себя счастливой, красивой и спокойной. Я думаю, что больше всего жениха и невесту украшали сияющие внутренним светом лица в тот день!" – отметила модель.

Карли призналась, что ей понравился неброский макияж и собранные волосы Меган. Также она намекнула на то, что вероятнее всего будет выглядеть похожим образом на своей свадьбе с Кушнером.

"В обычной жизни я люблю экспериментировать с макияжем и расставлять яркие акценты на губах или глазах. Однако в день свадьбы мне хочется сделать ставку на натуральность... Также собранные волосы выглядят очень мило и не мешают во время танцев", – рассказала Клосс.