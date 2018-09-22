Хайди Клум рассказала, что предположение поклонников о помолвке модели ошибочное

Прошедшая в минувший понедельник церемония вручения телевизионных наград «Эмми» вылилась в обсуждение отдельных выходов на красную дорожку: сначала СМИ обсуждали татуировку Скарлетт Йоханссон, а затем – кольцо Хайди Клум, которое дало повод для слухов о помолвке супермодели с Томом Каулитцем.

Сама Хайди слухи о себе обычно не комментирует и пропускает мимо себя, однако на этот раз решила сразу же опровергнуть информацию о помолвке с гитаристом группы Tokio Hotel – в комментарии изданию People. По словам Хайди, наличие кольца на безымянном пальце, так взволновавшего общественность – не более чем деталь образа, да и украшения супермодель носит постоянно, так что не понимает, чем вызван внезапный ажиотаж.

"Не понимаю, откуда эти слухи вообще появились. Все вокруг спрашивают меня об этом. Я всегда ношу много украшений – это часть моей работы. К каждому своему образу я подбираю и аксессуары. И да, в их числе большие кольца", – отметила супермодель.