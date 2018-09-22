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Сальма Хайек поделилась в Instagram трогательным семейным снимком

Сальма Хайек
18:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками снимком из семейного архива.

Американская и мексиканская актриса и продюсер, Сальма Хайек, показала поклонникам в социальных сетях нежное семейное фото. Новый снимок Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Сальма позирует с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака. Заметим, что недавно Сальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами после 9 лет брака. "Они так быстро растут", – отметила Хайек.

Также 21 сентября дочь Сальмы Валентина празднует день рождения. Девочке исполнилось 11 лет. Сальма опубликовала короткое видео, на котором видно, как ее дочь подстригает волосы маме.

 "С Днем рождения, Валентина! Ты невероятна. Спасибо за то, что сделала мне стрижку. Я люблю тебя больше, чем саму себя", – отметила Сальма.

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