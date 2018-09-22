Сальма Хайек поделилась в Instagram трогательным семейным снимком

Американская и мексиканская актриса и продюсер, Сальма Хайек, показала поклонникам в социальных сетях нежное семейное фото. Новый снимок Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Сальма позирует с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака. Заметим, что недавно Сальма и Франсуа повторно обменялись свадебными клятвами после 9 лет брака. "Они так быстро растут", – отметила Хайек.