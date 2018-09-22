Российская модель Ирина Шейк снялась в фотосессии для издания CR Fashion Book.

Российская модель Ирина Шейк успевает все: и на Неделе моды в Милане покрасоваться, и с семьей провести время, и в обольстительной фотосессии поучаствовать. Что касается последнего, то снялась она для издания CR Fashion Book. 32-летняя звезда подиумов и глянцев для фотоистории примерила несколько сексуальных образов, которые прекрасно выделяли ее декольте и стройные формы. Ирина Шейк надела роскошные платья, блузы и костюмы таких премиальных марок, как Oscar de la Renta, Tom Ford, Manolo Blahnik, Coach, The Row, Calvin Klein и многие другие.