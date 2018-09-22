Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива

Знаменитый на весь мир немецкий Фестиваль пива - Октоберфест – открылся в субботу в Мюнхене. В этом году он проходит в 185 раз.

По традиции старт ему был дан ровно в полдень словами "O‘zapft is!". Чтобы вскрыть первую бочку с пивом, бургомистру Мюнхена Дитеру Райтеру понадобилось 2 удара.

Потребление пива и сосисок началось уже в 10 часов, закроются шатры и аттракционы около полуночи, при этом последнюю кружку хмельного напитка можно успеть купить до 22:30, зато вино наливают до часу ночи.

Полиция пообещала сделать место проведения фестиваля "самым безопасным местом в городе". Безопасность обеспечивают около 600 стражей порядка. Установлено больше, чем ранее камер видеонаблюдения, 47 из них впервые оборудованные системой распознавания лиц.

Также организаторы позаботились и о гостях, которые не в состоянии рассчитать свои силы в потреблении пива, для них на месте работает пункт неотложной медицинской помощи Aicher-ambulance