День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы
Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы
Новости: Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Новости: Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин
Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске
X

Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива

Октоберфест 2018
20:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости шоу бизнеса: В субботу, 22 сентября, стартовал немецкий Фестиваль пива - Октоберфест 2018.

Знаменитый на весь мир немецкий Фестиваль пива - Октоберфест – открылся в субботу в Мюнхене. В этом году он проходит в 185 раз.

По традиции старт ему был дан ровно в полдень словами "O‘zapft is!". Чтобы вскрыть первую бочку с пивом, бургомистру Мюнхена Дитеру Райтеру понадобилось 2 удара.

Праздник пива: интересные факты об Октоберфесте (Фото) 

Потребление пива и сосисок началось уже в 10 часов, закроются шатры и аттракционы около полуночи, при этом последнюю кружку хмельного напитка можно успеть купить до 22:30, зато вино наливают до часу ночи.

Полиция пообещала сделать место проведения фестиваля "самым безопасным местом в городе". Безопасность обеспечивают около 600 стражей порядка. Установлено больше, чем ранее камер видеонаблюдения, 47 из них впервые оборудованные системой распознавания лиц.

Также организаторы позаботились и о гостях, которые не в состоянии рассчитать свои силы в потреблении пива, для них на месте работает пункт неотложной медицинской помощи Aicher-ambulance

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 22 сентября, Германия, Мюнхен, немецкий Фестиваль пива, Октоберфест 2018, Пиво, Фестиваль пива.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Карли Клосс призналась, как хочет выглядеть в день свадьбы Джо Элвин впервые заговорил про отношения с Тейлор Свифт Звезда "Сплетницы" раскрыла секреты личной жизни

Последние новости

Nokia готовит к презентации новый смартфон с пятью камерами Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед Вышел новый тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова" (Видео)
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
04 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Гороскоп на сегодня, 22 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
20:36 Минута смеха: эти забавные свадебные снимки невозможно забыть
20:35 Заботливая мама создает полезные завтраки в виде персонажей мультфильмов для своего сына (Фото)
20:35 На псевдовыборах главы "ЛНР" появился первый кандидат
20:18 Свитолина и Цуренко сыграют на турнире в Китае
20:05 Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь