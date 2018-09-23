Клаудия Шиффер показала архивный снимок с Синди Кроуфорд

48-летняя легенда модельной индустрии показала раритетный кадр, снятый за кулисами показа Versace в Милане. "Флэшбек. За кулисами в Милане с Джанни и Синди", - написала супермодель, сопроводив пост хэштегом Недели моды в Милане #MFW.Такое же фото было опубликовано на странице Кроуфорд в Instagram.

Кроме того, Шиффер поделилась с поклонниками кадрами из рекламной кампании своей новой капсульной коллекции для итальянского бренда Aquazzura. В рамках сотрудничества с известной маркой супермодель создала леопардовые сапоги, ботильоны на высоком каблуке и другие модели обуви.