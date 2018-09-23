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Клаудия Шиффер показала архивный снимок с Синди Кроуфорд

Клаудия Шиффер
07:40 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Джанни Версаче и Синди Кроуфорд, сделанное в молодости.

48-летняя легенда модельной индустрии показала раритетный кадр, снятый за кулисами показа Versace в Милане. "Флэшбек. За кулисами в Милане с Джанни и Синди", - написала супермодель, сопроводив пост хэштегом Недели моды в Милане #MFW.Такое же фото было опубликовано на странице Кроуфорд в Instagram.

 
 
 
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#Repost @cindycrawford ・・・ #MFW flashback Backstage in Milano with Gianni and @claudiaschiffer.

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

 

Кроме того, Шиффер поделилась с поклонниками кадрами из рекламной кампании своей новой капсульной коллекции для итальянского бренда Aquazzura. В рамках сотрудничества с известной маркой супермодель создала леопардовые сапоги, ботильоны на высоком каблуке и другие модели обуви.

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Новости шоу бизнеса, Клаудия Шиффер, Кроуфорд, Модель, Публикация, Снимок.
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