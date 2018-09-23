Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4521333-klaudiya-shiffer-pokazala-arhivnyiy-snimok-s-sindi-krouford.html
Клаудия Шиффер показала архивный снимок с Синди Кроуфорд
07:40 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Джанни Версаче и Синди Кроуфорд, сделанное в молодости.
48-летняя легенда модельной индустрии показала раритетный кадр, снятый за кулисами показа Versace в Милане. "Флэшбек. За кулисами в Милане с Джанни и Синди", - написала супермодель, сопроводив пост хэштегом Недели моды в Милане #MFW.Такое же фото было опубликовано на странице Кроуфорд в Instagram.
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#Repost @cindycrawford ・・・ #MFW flashback Backstage in Milano with Gianni and @claudiaschiffer.
Кроме того, Шиффер поделилась с поклонниками кадрами из рекламной кампании своей новой капсульной коллекции для итальянского бренда Aquazzura. В рамках сотрудничества с известной маркой супермодель создала леопардовые сапоги, ботильоны на высоком каблуке и другие модели обуви.
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