Лили-Роуз Депп шокировала публику выбранным образом для кинофестиваля

Несмотря на официальный статус мероприятия, Лили-Роуз появилась в черных лосинах, белых кроссовках, в наушниках в ушах и с собранными волосами.

Внимание гостей привлекла белая футболка дочери Деппа, через которую просвечивала ее грудь. Так, все присутствующие имели возможность увидеть модель в довольно откровенном образе.