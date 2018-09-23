Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4521605-lili-rouz-depp-shokirovala-publiku-vyibrannyim-obrazom-dlya-kinofestivalya.html
Лили-Роуз Депп шокировала публику выбранным образом для кинофестиваля
09:06 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Звездная дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп поразила всех на 66 кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Несмотря на официальный статус мероприятия, Лили-Роуз появилась в черных лосинах, белых кроссовках, в наушниках в ушах и с собранными волосами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Lily arrives to Maria Cristina Hotel in San Sebastian, Spain today #lilyrosedepp
Внимание гостей привлекла белая футболка дочери Деппа, через которую просвечивала ее грудь. Так, все присутствующие имели возможность увидеть модель в довольно откровенном образе.
Телеграф