День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Три города Украины попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Новости: Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Новости: Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Новости: Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века
Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века
X

Лили-Роуз Депп шокировала публику выбранным образом для кинофестиваля

Лили-Роуз Депп
09:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звездная дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп поразила всех на 66 кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Несмотря на официальный статус мероприятия, Лили-Роуз появилась в черных лосинах, белых кроссовках, в наушниках в ушах и с собранными волосами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Lily arrives to Maria Cristina Hotel in San Sebastian, Spain today #lilyrosedepp

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose.daily)

Внимание гостей привлекла белая футболка дочери Деппа, через которую просвечивала ее грудь. Так, все присутствующие имели возможность увидеть модель в довольно откровенном образе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ванесса Паради, Джонни Депп, Кинофестиваль, Лили-Роуз Депп, Наряд, Снимок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для модного глянца

Последние новости

Поветкин впервые проиграл нокаутом Смех да и только: позитивные снимки, которые покажут, что каждая проблема решаема Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
Сегодня читают
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
05 Гриценко не будет снимать свою кандидатуру перед выборами
Новости сегодня
10:20 Осенний маникюр 2018: роскошные идеи дизайна ногтей со стразами (Фото)
10:20 Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из РФ
10:13 Полузащитник Шахтера продолжит карьеру в Александрии
10:05 В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу
10:01 Захватывающий трейлер украинского фильма ужасов "Лысая гора" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа
Главные новости 22 сентября
Новости: Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь