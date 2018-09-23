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Джастин Теру впервые заговорил о разводе с Дженнифер Энистон

Джастин Теру и Дженнифер Энистон
12:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актер рассказал, что это был самый мягкий развод, который только может быть.

После двух лет брака голливудские актеры Джастин Теру и Дженнифер Энистон решили расстаться. До этого мужчина не комментировал разрыв отношений. Актер рассказал, что не обязан никому ничего объяснять, ведь развод был решением двух взрослых людей. Джастин Теру также подчеркнул, что никакой вражды между ним и Дженнифер Энистон нет.

"Хорошая новость в том, что это, пожалуй, было самое мягкое – я очень осторожно подбираю слова – самое мягкое расставание, не было никакой вражды... Никто из нас не умер, никто из нас не собирается бросать топор в другого", – признался Джастин Теру.

Кроме того, голливудский ловелас отметил, что в последние месяцы он с Дженнифер Энистон понимали: все идет к неминуемому разводу. Именно поэтому, сохраняя уважение друг к другу, пара решила без скандалов разорвать отношения. В то же время единственное, по чем будет скучать Джастин Теру – это дружба и разговоры с экс-возлюбленной.

"Знаю, многим это может показаться скучно, но мы уважаем друг друга, поэтому старались расстаться безболезненно, насколько это возможно. Единственный неистово болезненный момент в этой истории состоит лишь в том, что теперь между нами уже не будет такой дружбы", – добавил Джастин Теру.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Актриса, Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Развод, Расставание.
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