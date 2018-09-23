Лилия Ребрик похвасталась новыми достижениями старшей дочери

Телеведущая Лилия Ребрик нередко делится солнечными фото и видео ее семейства. Недавно она стала мамой во второй раз, теперь на ее странице в Instagram появляются фото и со второй дочерью – Полиной. Однако девочка еще слишком мала и будет радовать родителей своими талантами чуть позже, пока ее старшая сестра Диана уже вовсю проявляет свои умения танцевать. И это неудивительно, ведь ее папа Андрей – хореограф, а мама, Лилия Ребрик тоже очень неплохо танцует.

К тому же, в 2011 году Лилия и Андрей заняли второе место на шоу "Танцы со звездами".

"Рабочий процесс у нас в студии в самом разгаре! Ча-ча-ча. Дикая Диана- Маврокордато Никита. Каждый раз, когда пишу их сочетание фамилии- улыбаюсь. Мне казалось, что переплюнуть сочетание наших с мужем фамилий - невозможно. "На паркете- Дикий Ребрик". А им удалось. "На паркееи- Дикая Маврокордато", – подписала видео Лилия, опубликованное в ее Instagram.