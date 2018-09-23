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Лилия Ребрик похвасталась новыми достижениями старшей дочери

Лилия Ребрик
14:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая показала видео, на котором Диана исполняет "Ча-ча-ча".

Телеведущая Лилия Ребрик нередко делится солнечными фото и видео ее семейства. Недавно она стала мамой во второй раз, теперь на ее странице в Instagram появляются фото и со второй дочерью – Полиной. Однако девочка еще слишком мала и будет радовать родителей своими талантами чуть позже, пока ее старшая сестра Диана уже вовсю проявляет свои умения танцевать. И это неудивительно, ведь ее папа Андрей – хореограф, а мама, Лилия Ребрик тоже очень неплохо танцует.

 
 
 
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Робочий процес у нас в студії @studiyadikogo в самому розпалі! Ча-Ча-Ча. Дика Діана- Маврокордато Нікіта. Щоразу як пишу їхнє поєднання прізвищ- усміхаюся. Мені здавалося, що переплюнути поєднання наших з чоловіком прізвищ - неможливо. «На паркеті- Дикий Ребрик». А їм таки вдалося. «На паркеті- Дика Маврокордато». #студиядикого #дикамаврокордато #чачача @katya_mizera @andrii_dykyi

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

К тому же, в 2011 году Лилия и Андрей заняли второе место на шоу "Танцы со звездами".

"Рабочий процесс у нас в студии в самом разгаре! Ча-ча-ча. Дикая Диана- Маврокордато Никита. Каждый раз, когда пишу их сочетание фамилии- улыбаюсь. Мне казалось, что переплюнуть сочетание наших с мужем фамилий - невозможно. "На паркете- Дикий Ребрик". А им удалось. "На паркееи- Дикая Маврокордато", – подписала видео Лилия, опубликованное в ее Instagram.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Дети, Дочь, Лилия Ребрик, Публикация, Танец, Телеведущая.
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