Для обложки глянца 5-летняя Норт Уэст уже снималась, теперь же настало время следующего этапа – дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировала на подиуме.

Дебют, впрочем, был достаточно условным, потому что с официальными показами модных брендов не был связан никак: модное шоу организовал производитель игрушек L.O.L. Surprise с целью отпраздновать запуск новой серии игрушек Bigger Surprise. Дети-участники показа нарядились в своих любимых персонажей-игрушек. Вместе с дочкой Ким Кардашьян в показе поучаствовали и другие дети знаменитостей – 10-летняя дочь Бизи Филиппс, Берди, и 7-летняя Валентина, дочь Сары Фостер.