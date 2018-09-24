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Новости: "Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
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"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)

"Танці з зірками 2018"
09:28 Сегодня Телеграф
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Пятый выпуск проекта "Танці з зірками" 2018 вышел 23 сентября в 21:00 на телеканале "1+1".

В прошлое воскресенье в эфир вышел 4 выпуск шоу "Танці з зірками" 16.09.2018. Это был потрясающий эфир, насквозь пропитан страстью и любовью. Все же, шоу пришлось Николаю Тищенку и Нане.

Напомним, что cвое участие в шоу подтвердили 14 звезд украинского шоубизнеса, в пятом выпуске в проекте осталось 10 пар. Пятый выпуск посвящен году, который изменил жизнь звездных участников танцевальных пар.

Судьями сезона стали все те же любимые: знаменитый хореограф, получивший популярность благодаря паркету "Танцы со звездами" — Влад Яма, прима балета и самая требовательная судья — Екатерина Кухар, мультиартист, танцор и певец Дима Монатик. Ведущий шоу — актер и телеведущий Юрий Горбунов.

В 5 выпуске перед нами выступили 10 звезд: грузинский мачо Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, телеведущая Леся Никитюк, ведущая Оксана Марченко, а также телеведущий Руслан Сеничкин.

Эфир прошел под особенной темой "Год, который изменил мою жизнь".

По результатам оценок судей, турнирную таблицу с баллами от судей возглавили Иракли Макацария с Яной Заец и Павел Вишняков с Юлией Сахневич, а нижнюю строчку заняла пара Оксана Марченко с Дмитрием Чапланом.

Однако, по результатам зрительского голосования в зону риска попали другие три пары: Маша Ефросинина и Максим Леонов, Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская и Мишель Андраде и Женя Кот. В итоге, Мишель Андраде и Женя Кот, получили иммунитет, а интрига развернулась вокруг пар Сеничкина и Ефросининой. Как выяснилось, меньше всего голосов зрители отдали паре Маше Ефросининой с Максимом Леоновым, поэтому им пришлось покинуть проект.

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