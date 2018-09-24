День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме
Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме
Новости: Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
Новости: Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Новости: Лишенная титула "Мисс Украина 2018" оказалась девушкой известного бизнесмена
Лишенная титула "Мисс Украина 2018" оказалась девушкой известного бизнесмена
X

Надежда Дорофеева показала новый осенний образ

Надежда Дорофеева
15:40 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица продемонстрировала новую яркую вещь в своем гардеробе.

Всеми любимая певица Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором рассказала как любит осень и поблагодарила за новый желто-огненный комбинезон.

Вещь действительно очень яркая и на певице смотреться оригинально.

"Привет осень. Я тебя не очень. Единственное, что мне в тебе нравится - это желто-огненные цвета !" - написала певица.

Поклонники также оценили яркий наряд Дорофеевой: "Красотка, она и в Африке красотка!", "Класс костюм просто огонь", "Как всегда на высоте. Вам,Надя,очень идет этот цвет", "Очень красивая", "вау", "Яркий комбинезон".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Комбинезон, Надежда Дорофеева, Образ, Певица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

София Ротару показала трогательный снимок с покойным мужем "Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону Минималистические логотипы от индонезийского дизайнера (Фото)

Последние новости

В Лиге Европы сократится количество команд из-за третьего турнира УЕФА Реклама Луценко решением суда признана социальной Чудаки в общественном транспорте, которые поднимут вам настроение
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
03 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
04 Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
05 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
17:17 Балух отказался участвовать в суде по видеосвязи, заседание перенесли на октябрь
17:10 Беллью назвал Усика "монстром", с которым никто не хочет выходить в ринг
17:09 Диетологи подсказали, почему необходимо регулярно есть рис
17:06 В Хмельницком собираются построить Дворец спорта за 277 млн гривень
17:05 Красочные снимки нашего мира, которые сняты с помощью дрона (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Неделя моды в Милане 2018: Моника Белуччи открыла показ Dolce&Gabbana
Неделя моды в Милане 2018: Моника Белуччи открыла показ Dolce&Gabbana
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь