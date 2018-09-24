Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4527129-nadezhda-dorofeeva-pokazala-novyiy-osenniy-obraz.html
Надежда Дорофеева показала новый осенний образ
15:40 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Певица продемонстрировала новую яркую вещь в своем гардеробе.
Всеми любимая певица Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором рассказала как любит осень и поблагодарила за новый желто-огненный комбинезон.
Вещь действительно очень яркая и на певице смотреться оригинально.
"Привет осень. Я тебя не очень. Единственное, что мне в тебе нравится - это желто-огненные цвета !" - написала певица.
Поклонники также оценили яркий наряд Дорофеевой: "Красотка, она и в Африке красотка!", "Класс костюм просто огонь", "Как всегда на высоте. Вам,Надя,очень идет этот цвет", "Очень красивая", "вау", "Яркий комбинезон".
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