Надежда Дорофеева показала новый осенний образ

Всеми любимая певица Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором рассказала как любит осень и поблагодарила за новый желто-огненный комбинезон.

Вещь действительно очень яркая и на певице смотреться оригинально.

"Привет осень. Я тебя не очень. Единственное, что мне в тебе нравится - это желто-огненные цвета !" - написала певица.

Поклонники также оценили яркий наряд Дорофеевой: "Красотка, она и в Африке красотка!", "Класс костюм просто огонь", "Как всегда на высоте. Вам,Надя,очень идет этот цвет", "Очень красивая", "вау", "Яркий комбинезон".