Меган Маркл поделилась новыми подробностями о своем свадебном платье

Роскошное свадебное платье жены принца Гарри Меган Маркл обсудили полностью. Платье от знаменитого Givenchy успели и раскритиковать, и налюбоваться. Однако таки не все было известно о свадебном наряде. Секреты решила раскрыть сама герцогиня Сассекская.

Герцогиня снимается в документальном фильме "Королева мира", в котором говорится о жизни Елизаветы II. Премьера запланирована на сентябрь 2019 года.

Так, для фильма Меган Маркл призналась, что в ее фату был вшит кусочек синей ткани, как того требует старая английская традиция.

"Вот где-то здесь есть кусочек синей ткани, вшитый внутрь. Это ткань от платья, в котором я была на нашем первом свидании", - трогательно рассказала герцогиня Сассекская.

Также на пятиметровой фате были вышиты 55 цветков – как символы стран Содружества наций. Меган призналась, что даже для принца Гарри это стало неожиданным сюрпризом.

"Гарри был очень счастлив, что я сделала такой выбор. Я думаю, что для нас это было особенно важно, потому что Гарри стал послом молодежи Содружества. Думаю, что другие члены королевской семьи были рады, что мы понимаем всю важность этого", – заметила герцогиня.