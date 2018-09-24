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Новости: Меган Маркл поделилась новыми подробностями о своем свадебном платье
Меган Маркл поделилась новыми подробностями о своем свадебном платье
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Меган Маркл поделилась новыми подробностями о своем свадебном платье

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
18:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская во время съемок в документальном фильме "Королева мира" рассказала новые детали о своем свадебном наряде.

Роскошное свадебное платье жены принца Гарри Меган Маркл обсудили полностью. Платье от знаменитого Givenchy успели и раскритиковать, и налюбоваться. Однако таки не все было известно о свадебном наряде. Секреты решила раскрыть сама герцогиня Сассекская.

Герцогиня снимается в документальном фильме "Королева мира", в котором говорится о жизни Елизаветы II. Премьера запланирована на сентябрь 2019 года.

Так, для фильма Меган Маркл призналась, что в ее фату был вшит кусочек синей ткани, как того требует старая английская традиция.

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"Вот где-то здесь есть кусочек синей ткани, вшитый внутрь. Это ткань от платья, в котором я была на нашем первом свидании", - трогательно рассказала герцогиня Сассекская.

Также на пятиметровой фате были вышиты 55 цветков – как символы стран Содружества наций. Меган призналась, что даже для принца Гарри это стало неожиданным сюрпризом.

"Гарри был очень счастлив, что я сделала такой выбор. Я думаю, что для нас это было особенно важно, потому что Гарри стал послом молодежи Содружества. Думаю, что другие члены королевской семьи были рады, что мы понимаем всю важность этого", – заметила герцогиня.

Напомним, 19 мая состоялась торжественная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из самых ожидаемых событий в мире. Более миллиона человек следили за трансляцией церемонии в сети, а тысячи поклонников королевской семьи заполонили улицы города Виндзор, чтобы увидеть первый выход новоиспеченных супругов.

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