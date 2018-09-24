Легендарная испанская певица попала в больницу

Испанская оперная дива Монсеррат Кабалье была доставлена в одну из клиник Барселоны из-за воспаления мочевого пузыря. Воспалительный процесс удалось остановить и уже вскоре легендарную певицу выпишут из больницы.

Как заявляют инсайдеры близкие к окружению Монсеррат Кабалье, пять дней назад у нее обострились давние проблемы с мочевым пузырем. По диагнозу врачей, проводить операцию не пришлось, но курс лечения все же назначили.

Воспалительный процесс остановился и 85-летнюю Кабалье смогут выписать как раз после завершения фестиваля La Mercè (событие, происходящее в Барселоне 24 сентября).

Стоит добавить, что после автокатастрофы в 2002 году женщина до сих пор передвигается на костылях или инвалидной коляске. В последние годы она прекратила выступать на сцене и посещает только светские мероприятия, часто в присутствии своих родных.

Недавно звезда оперной сцены Монсеррат Кабалье побывала в столице Украины, где отпраздновала свой 85-й год рождения в окружении звезд шоу-бизнеса, своей дочери Монсе и 6-летней внучки Даниэлы.