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Легендарная испанская певица попала в больницу

Монсеррат Кабалье
19:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Известную оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали в одну с больниц Барселоны.

Испанская оперная дива Монсеррат Кабалье была доставлена в одну из клиник Барселоны из-за воспаления мочевого пузыря. Воспалительный процесс удалось остановить и уже вскоре легендарную певицу выпишут из больницы.

Как заявляют инсайдеры близкие к окружению Монсеррат Кабалье, пять дней назад у нее обострились давние проблемы с мочевым пузырем. По диагнозу врачей, проводить операцию не пришлось, но курс лечения все же назначили.

Воспалительный процесс остановился и 85-летнюю Кабалье смогут выписать как раз после завершения фестиваля La Mercè (событие, происходящее в Барселоне 24 сентября).

Стоит добавить, что после автокатастрофы в 2002 году женщина до сих пор передвигается на костылях или инвалидной коляске. В последние годы она прекратила выступать на сцене и посещает только светские мероприятия, часто в присутствии своих родных.

Недавно звезда оперной сцены Монсеррат Кабалье побывала в столице Украины, где отпраздновала свой 85-й год рождения в окружении звезд шоу-бизнеса, своей дочери Монсе и 6-летней внучки Даниэлы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Болезнь, Госпитализация, испанская певица, Монсеррат Кабалье, Оперная певица.
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