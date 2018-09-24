Анита Луценко опубликовала неизвестную ранее подборку фото, на которых она демонстрирует себя в весе +20 кг.

Стройная и спортивная Анита Луценко мотивирует своих фолловеров быстро прощаться с лишними килограммами. Она на собственном примере знает, как сбрасывать лишний вес и о проблемах от ожирения. В своем Instagram Анита Луценко опубликовала неизвестную ранее подборку фото, на которых она демонстрирует себя в весе +20 кг. После рождения дочери Мии фитнес-тренер была непохожей на себя, а тело не слушалось. Однако, она не опустила руки и стала еще худее и женственней, чем до родов.