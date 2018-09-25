Порой актеры так вживаются в роли влюбленных, что их чувствам становится тесно в рамках сценария и они врываются в реальную жизнь звезд.

Кит Харингтон и Роуз Лесли — «Игра престолов». Во втором сезоне «Игры престолов» закрутился роман между одичалой Игритт и бастардом Джоном Сноу. Сами актеры тоже времени даром не теряли и начали встречаться. По словам Кита Харингтона, ему было очень просто влюбиться в Роуз Лесли: девушка уже нравилась Киту, а теперь ему еще и нужно было сыграть любовь с нею. И все это на фоне магически прекрасной Исландии, где проходили съемки.