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5-летняя дочь Ким Кардашьян впервые приняла участие в модном показе

Норт Уэст
09:00 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 5-летняя Норт Уэст, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировала на подиуме.

Дочь светской львицы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста в свои пять лет впервые вышла на подуим. Норт Уэст в компании других маленьких моделей приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show.

Норт предстала перед публикой в образе одной из своих любимых кукол L.O.L. Surprise, надев красную латексную юбку, косуху, черный топ и темные очки. Свой образ девочка подчеркнула стильной сумочкой и красной помадой.

Снимками с мероприятия в своем Instagram поделилась Ким Кардашьян, которая сидела в первом ряду и поддерживала дочь.

Ранее Норт Уэст снималась в рекламной фотосессии для бренда Fendi и говорила, что хочет работать в модной индустрии. И такое желание девочки неудивительно, ведь ее ближайшие родственники – модели, телезвезды и музыканты.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, L.O.L. Surprise Fashion Show, Дочь Ким Кардашьян, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Модель, Норт Уэст, Подиум, Показ.
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