Занимательные снимки собаки. которая обладает харизматичной внешностью.

Занимательные снимки собаки. которая обладает харизматичной внешностью. Английский бульдог по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) очень весела, подвижна и дружелюбна. Но если вы посмотрите на её морду, вы увидите на ней всю печаль и смиренность нашего мира, а всё из-за тёмных пятнышек над глазами собаки, которые сложно не принять за её брови. И расположены они так, что создаётся впечатление, что малышке всегда очень грустно. Хозяйка бровастой симпатяжки сначала и не заметила такую визуальную особенность у щенка, когда брала его. А теперь она завела своей грустной-но-на-самом-деле-нет собаке профиль в Инстаграме, который стал весьма популярным. Предлагаем вам полюбоваться на эту жизнерадостную мадам, похожую на грустного клоуна. Внешность бывает обманчивой.