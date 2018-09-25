Первые малоизвестные шаги в кино культовых актеров, которых мы знаем как исполнителей крутых ролей.

Первые малоизвестные шаги в кино культовых актеров, которых мы знаем как исполнителей крутых ролей. Начало актерской карьеры у многих современных западных звезд выглядит примерно одинаково. Путь в большой кинематограф начинался либо в мыльных операх и сериалах, о которых сегодня вспоминают разве что создатели, либо в полнометражных фильмах ужасов и фантастике, получивших небывалую популярность в 80-х годах. Однако некоторые «голливудские небожители» начали свою карьеру в совсем юном возрасте, успели ощутить вкус славы подростками и вырасти в зрелых актеров и любимцев публики. Именно о них наш сегодняшний рассказ.